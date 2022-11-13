Cedar News
Lebanon News


العالم

حادث سير يتسبب بوفاة الدكتور عمر سالمين وزوجته منال قادري في ميشيغان (فيديو)

By admin


توفي الدكتور عمر سالمين وزوجته منال قادري في حادث سيارة اليوم. في آن أربور، ميشيغان، تاركين وراءهم ٤ اطفال..

مواضيع متعلقة

بالفيديو: تحطم طائرتين عسكريتين خلال عرض جوي في تكساس

بالفيديو: بايدن يشكر كولومبيا بدلاً من كمبوديا

الدكتور عمر سالمين

بعد الانتهاء من تعليمه في طب الأسنان في كلية طب الأسنان بجامعة ميشيغان ، واصل الدكتور سالامن تعليمه في جراحة الفم في كلية طب الأسنان بجامعة نوفا ساوث إيسترن في فلوريدا.

تم ذلك حتى يتمكن من اكتساب المزيد من المهارات المتقدمة في المهنة. قضى الطبيب الجيد طفولته في ولاية ميتشجن الرائعة ، حيث ولد أيضًا. إنه ليس فقط جراح الفم والوجه والفكين المعتمد من قبل الجمعية الأمريكية لجراحي الفم والوجه والفكين ، ولكنه أيضًا زميل الأكاديمية الأمريكية لجراحي الفم والوجه والفكين.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

مواضيع تهمك
العالم

شخص يطلـق النـار أمام كلية كندية في مونتريال

BBCالعالم

مؤتمر المناخ 2022: بايدن يعتذر عن انسحاب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ ويتعهد بتمويل…

العالم

رصد سفينتين مجهولتين بالقرب من “التيار الشمالي” قبل أيام من العملية…

BBCالعالم

إيلون ماسك: هيئة تنظيمية أمريكية تؤكد أن مالك تويتر الجديد “ليس فوق…

العالم

أمريكا تمدد حماية وضع المهاجرين لـ 6 جنسيات حتى منتصف 2024

العالم

رموز نـازية وعبارات تهـديـد وشـتـم في رسالة تهـديـد لمسـجد في ألمانيا

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

مـصـرع 9 سوريين في حـريـق غربي تركيا

حرية الصحافة: قناة تلفزيونية تقول إن إيران هددت صحفيين…

الرئيس الإسرائيلي يقدم نفسه لرئيسي وزراء تونس ولبنان دون رد

رئيس إسرائيل يقتبس من القرآن خلال كلمته بقمة المناخ

خبر وفاة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب: حقيقة ام إشاعة؟

1 من 532

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More