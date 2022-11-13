حادث سير يتسبب بوفاة الدكتور عمر سالمين وزوجته منال قادري في ميشيغان (فيديو)

توفي الدكتور عمر سالمين وزوجته منال قادري في حادث سيارة اليوم. في آن أربور، ميشيغان، تاركين وراءهم ٤ اطفال..

الدكتور عمر سالمين

بعد الانتهاء من تعليمه في طب الأسنان في كلية طب الأسنان بجامعة ميشيغان ، واصل الدكتور سالامن تعليمه في جراحة الفم في كلية طب الأسنان بجامعة نوفا ساوث إيسترن في فلوريدا.

تم ذلك حتى يتمكن من اكتساب المزيد من المهارات المتقدمة في المهنة. قضى الطبيب الجيد طفولته في ولاية ميتشجن الرائعة ، حيث ولد أيضًا. إنه ليس فقط جراح الفم والوجه والفكين المعتمد من قبل الجمعية الأمريكية لجراحي الفم والوجه والفكين ، ولكنه أيضًا زميل الأكاديمية الأمريكية لجراحي الفم والوجه والفكين.