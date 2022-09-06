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سقوط طائرة شراعية في دبي ومقتل طيار

By admin


سقطت طائرة شراعية للهواة في دبي ما تسبّب في مقتل طيار، حسبما أفادت وكالة الانباء الإماراتية نقلا عن سلطات الطيران المدني الاماراتي، من دون أن يتضح سبب الحادث.

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وقالت الوكالة إنّ قطاع تحقيقات الحوادث الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني أعلن عن “سقوط طائرة شراعية للهواة (باراموتور) في منطقة نادي سكاي دايف في مرغم بدبي”.

وأضافت “أسفر الحادث عن وفاة الطيار الجنوب إفريقي، وقد باشر قطاع تحقيقات الحوادث الجوية لدى الهيئة العامة للطيران المدني التحقيق في الحادث”.

والأسبوع الماضي، أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني عن سقوط طائرة مدنية صغيرة من طراز “سيسنا” ذات المحرك الواحد المخصصة لأغراض الهواة، في المواقف الخارجية التابعة لحرم جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي بسبب عطل فني.

وأكّدت الهيئة أنّ التحقيقات الأولية أظهرت أن الحادث نتج عن عطل فني أثناء توجّه الطائرة للهبوط في مطار البطين الخاص وقد سقطت في منطقة خالية من الأفراد.

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