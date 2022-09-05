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رقم قياسي.. نحو ألف مهاجر يصلون السواحل البريطانية خلال يوم واحد

By admin


أرقام الهجرة عبر بحر المانش في ارتفاع مستمر رغم الإجراءات المتشددة للحد منها. فقد تم تسجيل رقم قياسي جديد مع وصول حوالي ألف مهاجر نهاية الأسبوع الماضي إلى السواحل البريطانية انطلاقا من الساحل الفرنسي، على متن 20 قاربا، كما تم إنقاذ قرابة 300 مهاجرا خلال الفترة نفسها على الجانب الفرنسي.

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أعلنت وزارة الدفاع البريطانية يوم أمس الأحد الرابع من أيلول/سبتمبر، أن حوالي ألف مهاجر عبروا بحر المانش إلى المملكة المتحدة السبت وذلك انطلاقا من الساحل الشمالي لفرنسا.

وتفيد الأرقام الرسمية البريطانية بأن 960 شخصا قاموا بعملية العبور الخطيرة على متن 20 قاربا صغيرا يوم السبت الثالث من أيلول/سبتمبر. كما وصل 221 شخصا الجمعة الثاني من أيلول/سبتمبر إلى بريطانيا بعد عبورهم بحر المانش في قوارب هشة في أحد أكثر المضايق ازدحاما في العالم.

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