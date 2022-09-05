Cedar News
أخبار لبنان والعالم


العالم

مقتل شخص وفقدان 9 آخرين بعد تحطم طائرة عائمة في واشنطن

By admin
تحطم طائرة في واشنطن في واقعة سابقة (أرشيف)

توفي شخص وفقد 9 آخرون بعد تحطم طائرة عائمة قبالة سواحل ولاية واشنطن، يوم الأحد، وفقاً لخفر السواحل الأمريكي.
ًَوقال خفر السواحل إنه تلقى بلاغاً في الساعة 22:11 بتوقيت غرينتش يفيد بتحطم طائرة في طريقها إلى مطار سياتل تاكوما الدولي في ولاية واشنطن وعلى متنها 10 أشخاص، من بينهم طفل.
وتحطمت الطائرة، التي أقلعت من قرية فرايداي هاربور بجزيرة سان خوان بالقرب من الحدود الكندية، في خليج موتيني غرب جزيرة ويدبي، في منتصف طريق وصولها إلى وجهتها تقريباً.
وانتشل خفر السواحل جثة أحد المتوفين فيما لايزال 9 أشخاص آخرين في عداد المفقودين وتم وضع منطقة سلامة للمساعدة في تسهيل جهود البحث.

مواضيع متعلقة

رقم قياسي.. نحو ألف مهاجر يصلون السواحل البريطانية خلال يوم…

اميركا: قتيلان في إطلاق نار جماعي في فرجينيا وساوث كارولينا

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
BBCالعالم

أزمة الطاقة: ألمانيا تنفق 65 مليار يورو للحد من ارتفاع الأسعار

BBCالعالم

دونالد ترامب يصف الرئيس الأمريكي جو بايدن بأنه “عدو للدولة” في أعقاب…

BBCالعالم

ميخائيل غورباتشوف: المشيعون يلقون نظرة الوداع على الزعيم السوفيتي قبل دفنه

العالم

الحق يعود الى أصحابه.. علم أذربيجان يرفرف بمدينة لاتشين

العالم

منزل ترامب حوى وثيقة تكشف الحياة العاطفية لـ ماكرون

العالم

سقوط طائرة مسيرة عراقية جنوب محافظة صلاح الدين

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

إطلاق سراح راهبة أمريكية بعد 4 أشهر من الأسر في بوركينا فاسو

تعويم ناقلة البترول affinity بعد جنوحها بقناة السويس

16 قتيلا جراء اصطدام شاحنة بحافلة صغيرة في إيران

سترات مزودة بمراوح وبخاخات ومناشف مبردة.. كيف يكافح…

الأزمة الاقتصادية في لبنان “تدفع العائلات إلى حافة…

1 من 499

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More