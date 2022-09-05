اميركا: قتيلان في إطلاق نار جماعي في فرجينيا وساوث كارولينا

أسفرت حوادث إطلاق نار جماعية في مدينة نورفولك بولاية فرجينيا وتشارلستون بولاية ساوث كارولينا الأمريكيتين، الأحد، عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 10 آخرين.

وفي نورفولك، ردت الشرطة على إطلاق النار، ووصلت إلى مكان الحادث لتكتشف سبعة أشخاص مصابين بطلقات نارية، وفقاً لبيان صحافي، نقله موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي.

وأوضح البيان أن اثنين من المصابين توفيا متأثرين بجراحهما بعد ذلك، وفي تشارلستون، أصيب خمسة أشخاص يخضعون حالياً للعلاج من جروح غير مهددة للحياة، بحسب ما نقل أكسيوس عن الشرطة.

واعتقلت الشرطة عدة أشخاص ضمن التحقيق في أسباب إطلاق النار، واتهم اثنان منهم بارتكاب انتهاكات تتعلق بحيازة أسلحة نارية.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد وقع في شهر يونيو (حزيران) الماضي على مشروع قانون جديد يقيّد حيازة السلاح في الولايات المتحدة، بعد سلسلة من حوادث إطلاق نار دامية شهدتها البلاد.

يشار إلى أن حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة منذ أبريل (نيسان) الماضي، وحتى الشهر الجاري أسفرت عن مقتل 42 شخصاً وإصابة 81 آخرين.

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