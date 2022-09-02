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منزل ترامب حوى وثيقة تكشف الحياة العاطفية لـ ماكرون

By admin


تفاخر الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب أمام بعض أقرب حلفائه بأن لديه معلومات استخباراتية عن الحياة العاطفية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك خلال فترة وجوده في البيت الأبيض، وفق تقرير كشفته صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

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بينما كشفت مجلة “رولينج ستون” الأمريكية أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تفاخر أمام دائرة من المقربين منه، خلال فترة وجوده في البيت الأبيض وبعدها، بأنه يعرف تفاصيل مثيرة حول “الحياة العاطفية والجنسية” للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

التحقيقات الفدرالي خلال عملية التفتيش، مؤخرا، لمنزل ترامب في فلوريدا، تحمل عنوان “معلومات تتعلق برئيس فرنسا”.
ونقلت “المجلة”، عن مصدرين أن ترامب زعم أنه علم ببعض “الأشياء” عن ماكرون من خلال تقارير للمخابرات الأمريكية، التي رآها أو اطّلع عليها.

وأكدت السلطات الفرنسية، أنها على دراية بتصريحات ترامب وتحاول معرفة طبيعة هذه المعلومات.

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