Cedar News
أخبار لبنان والعالم


العالم

إعلام عبري: “إسرائيل” تستعد لاستهداف منصات الغاز في عرض البحر

By admin


أفادت وسائل إعلام عبرية، اليوم الأحد، أن “الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، تستعد لمواجهة محاولات أخرى لاستهداف منصات الغاز الإسرائيلية في عرض البحر”.

مواضيع متعلقة

بالفيديو: غرق سفينة صينية بعد انقسامها نصفين.. بسبب عاصفة…

نيويورك تشدد قواعد حمل السلاح بعد الحكم التاريخي للمحكمة…

وقالت إذاعة /كان/ إن “أجهزة الأمن تعتقد أن المُسيَّرات الثلاث التي أطلقتها منظمة حزب الله اللبناني، أمس السبت، نحو حقل كاريش للغاز في البحر المتوسط؛ لم تكن مسلحة”.

وأضافت أنه “حتى لو كانت المُسيَّرة غير مسلحة، لكن يمكنها أن تصطدم عمداً بمنصة الغاز، وتُلحق ضرراً بها”.

وأشارت الإذاعة إلى أن “الجيش أعلن أنه يستعد لإمكانية عودة حزب الله، ويحاول مرة أخرى الهجوم على منصات الغاز الإسرائيلية في عرض البحر، وأنه جاهز لجميع السيناريوهات”.

من جانبه؛ قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، العميد ران كوخاف، إن “الجيش كانت لديه معلومات استخبارية أولية حول تسلل طائرات مسيرة تابعة لحزب الله”.

وأضاف كوخاف أن “الجيش يقدِّر أن حزب الله، على غرار الساحة الجنوبية في قطاع غزة، وسيستخدم أيضًا طائرات مسلحة بدون طيار”.

وقال مصدر عسكري إسرائيلي للإذاعة، إن “هناك أسساً واستخداماً متزايداً للطائرات بدون طيار من جانب حزب الله”.

وأضاف المصدر: “لم نشهد بعد طائرة شراعية متفجرة، كما نراها في قطاع غزة، لكن الافتراض العملي هو أنها ستأتي أيضًا”.

ووفقا لإذاعة /كان/ يقدر مركز أبحاث “ألما” الإسرائيلي، الذي يحقق في الأنشطة بالشمال، أن “حزب الله يمتلك نحو ألفي طائرة مسيرة، بعضها تم نقلها إلى الحزب من قبل إيران”.

وبحسب “ألما؛ فإن حزب الله لديه سنوات عديدة من الخبرة في تشغيل الطائرات بدون طيار، حيث استخدمها في سوريا، وكذلك ضد “إسرائيل” في وقت مبكر من حرب لبنان الثانية في عام 2006.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
العالم

إعلام عبري: غواصون من “الحزب” عبروا حدود “إسرائيل” لرصد…

العالم

4 قتلى في تحطم طائرة إسعاف في الأرجنتين

العالممسيحيو الشرق

بالصور: انطلاق احتفالات اليوبيل ال 175 عاما للكنيسة الأرمنية الانجيلية في يريفان-…

العالم

عملية إنقاذ “مأساوية” في وسط البحر الأبيض المتوسط

BBCالعالم

خبز البطاطا: هل يمكن أن يحل مشكلة مصر مع القمح؟

BBCالعالم

السيارات الكهربائية: هل تحظى بمستقبل في المنطقة العربية؟

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

محكمة في تكساس تجمد حظر الإجهاض على أراضي الولاية

مساعدة سابقة لترامب: الرئيس السابق رمى طعامه على حائط في…

الحكومة الإسرائيلية غاضبة من فيديو الأسير الإسرائيلي

الجيش الإسرائيلي يعلن “إحباط” محاولة تهريب أسلحة…

46 مهاجراً قضوا اختناقاً.. توقيف شاحنة الموت في تكساس

1 من 478

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com