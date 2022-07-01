4 قتلى في تحطم طائرة إسعاف في الأرجنتين

أسفر تحطم طائرة إسعاف، يوم الجمعة، عن مقتل 4 أشخاص كانوا على متنها عند اصطدامها بمبنى في مطار في مدينة ريو غراندي الأرجنتينية.

ووفق ما ذكرته قناة Todo Noticias التلفزيونية، كانت الطائرة تقل طفلا للعلاج في العاصمة بوينس آيرس من مدينة ريو غراندي. وكان على متن الطائرة طياران وطبيب وممرضة.

وبحسب المعطيات الأولية، اصطدمت الطائرة بأحد المباني الواقعة بالقرب من المطار أثناء إقلاعها. وتم إغلاق المطار مؤقتا بسبب الحادث.

ولقي الطياران والفريق الطبي المكون من شخصين مصرعهم في الحادث.

المصدر: Todo Noticias