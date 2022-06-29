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محكمة في تكساس تجمد حظر الإجهاض على أراضي الولاية

By admin


أصدرت محكمة في ولاية تكساس الأمريكية حكما يجمد حظر الإجهاض في الولاية، الذي أصبح ساري المفعول بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية.

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وأفادت منظمة ACLU غير الحكومية للدفاع عن حقوق الإنسان، بأن المحكمة جمدت حظر الإجهاض في الولاية تلبية لدعوى قضائية مرفوعة ضده قبل يوم.

وأضافت المنظمة أن عمليات الإجهاض في الموعد حتى الأسبوع السادس من الحمل ستستأنف في مستشفيات تكساس.

وكانت تكساس إحدى الولايات التي دخل فيها حظر الإجهاض حيز التنفيذ تلقائيا بعد صدور قرار المحكمة العليا بإلغاء الحكم الذي كان يضمن الحق في الإجهاض على المستوى الفدرالي.

وسيجمد حظر الإجهاض في تكساس حتى المرافعات القضائية الجديدة في 12 يوليو المقبل.

وتجدر الإشارة إلى أن قرار المحكمة العليا أثار موجة من الاحتجاجات في العديد من الولايات الأمريكية، وانتقده الرئيس جو بايدن والمشرعون الديمقراطيون.

المصدر: نوفوستي

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