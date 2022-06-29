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مساعدة سابقة لترامب: الرئيس السابق رمى طعامه على حائط في البيت الأبيض غضبا من بيل بار

By admin
trump sky

قالت مساعدة سابقة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الأخير رمى طعامه على حائط في البيت الأبيض بعد إعلان المدعي العام بيل بار أن انتخابات 2020 كانت خالية من الغش.

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وكشفت كاسيدي هاتشينسون، عن رد فعل ترامب الغاضب في جلسة استماع، مبينة أن الكاتشب كان يقطر على الحائط”، بعد أن رمى الرئيس السابق بطعامه نحو الجانب الآخر من الغرفة.

وأضافت أن أحد موظفي البيت الأبيض “أوضح أن الرئيس كان غاضبا للغاية من مقابلة المدعي العام مع وكالة أسوشيتد برس وألقى غداءه على الحائط” ردا على ذلك.

وتضمنت جلسة الاستماع شهادة من هاتشينسون، وهي مساعدة رفيعة المستوى في البيت الأبيض عملت مع رئيس الموظفين مارك ميدوز وشهدت أن الكثير من أنشطتها اليومية تعكس أنشطة ميدوز وبالتالي رئيسه.

وكشفت هتشينسون عن اعتراف بأن ميدوز قد أخبرها سرا أن الأمور “يمكن أن تصبح سيئة للغاية في 6 يناير”، وهو توقع قام به قبل أيام فقط من الهجوم على مبنى الكابيتول.

المصدر: “الإندبندنت”

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