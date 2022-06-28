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46 مهاجراً قضوا اختناقاً.. توقيف شاحنة الموت في تكساس

By admin


في أحد أفظع الحوادث لمقتل مهاجرين بطرق غير شرعية، لقي 46 شخصاً حتفهم، اختناقاً داخل احدى الشاحنات في مدينة سانت أنطونيو في ولاية تكساس الأميركية.

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فقد أفادت سلطات الإطفاء في المدينة، اليوم الثلاثاء، أن 46 مهاجراً لقوا مصرعهم داخل الشاحنة، فيما نقل 16 آخرون بينهم 4 قاصرين، إلى المستشفى جراء ظهور علامات الإرهاق والاعياء الشديد عليهم جراء الحر، بعد رحلة تهريب غير شرعية على طول الحدود بين المكسيك والولايات المتحدة.

كما أوضحت أنه تم إلقاء القبض على 3 أشخاص، بعد العثور على الشاحنة م العثور على الشاحنة في جوار خطوط السكك الحديدية في منطقة نائية بالضواحي الجنوبية للمدينة، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

“مأساة تكساس”
بالتزامن علق وزير خارجية المكسيك مارسيلو إبرارد على المأساة، كاتباً في تغريدة على تويتر إن قنصلية بلاده تتابع القضية.

كما أضاف أن الشاحنة كانت تحمل لوحة تابعة “للاتحاد الأوروبي”، وكانت تتنقل دون رقابة، وفق قوله.

إلى ذلك، وصف الحادث بـ “مأساة تكساس” مقدماً العزاء لأهالي الضحايا، على الرغم من أن جنسيات القتلى لم تحدد بعد رسمياً.

وكانت درجات الحرارة في سان أنطونيو ، التي تبعد حوالي 160 ميلاً (250 كلم ) من الحدود المكسيكية، سجلت أمس الإثنين نحو 103 درجة فهرنهايت (39.4 درجة مئوية) مع رطوبة عالية.

يذكر أن الأشهر الأخيرة الماضية شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حركة التهريب على الحدود بين البلدين، ما أشعل موجة انتقادات واسعة لسياسات الهجرة التي اعتمدها الرئيس الأميركي جو بايدن.

وغالباً ما تقع مثل تلك الحوادث في مناطق قريبة من الحدود الأميركية المكسيكية. ففي يوليو 2017، عثرت الشرطو في سان أنطونيو أيضا على جثث عشرة مهاجرين داخل صندوق مقطورة في موقف للسيارات بمجمع “وول مارت”. وقد حكم على السائق جيمس ماثيو برادلي، ب في العام التالي بالسجن مدى الحياة لدوره في عملية التهريب القاتلة!

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