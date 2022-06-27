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وزير الإعلام الأردني يتحدث عن كارثة غاز في ميناء العقبة

By admin


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كشف وزير الإعلام الأردني، فيصل الشبول، لسكاي نيوز عربية، تفاصيل الحادث “الكارثي” الذي وقع في ميناء العقبة، وشهد تسرب غاز الكلورين من صهريج.

وشرح الشبول في حديثه مع سكاي نيوز عربية: “الحادثة هي لصهريج محمل بالكلورين للتصدير، كان مرفوعا باتجاه باخرة الشحن، سقط الصهريج وانفجر، وغاز الكلورين غاز سام جدا، ويتسبب باختناقات”.

11 قتيلا و130 مصابا من جراء تسرب للغاز في ميناء العقبة
الرياح أبعدت الغاز
وأكد الشبول أن الحادث سجل 11 حالة وفاة، و130 إصابة، بعد تعافي الإصابات الأخرى “الخفيفة”، وأشار إلى أن كل من كان في المكان، يعتبر في دائرة الخطر المباشرة.
وقال الشبول: “تم التعامل بالسرعة الممكنة باتجاه مستشفيات العقبة، الآن تسرب الغاز توقف تماما، وما ساعد في تقليل الأضرار، هو أن الرياح كانت تهب بالاتجاه المعاكس للميناء، باتجاه البحر، وبالتالي تقليل تسرب الغاز نحو مناطق السكان”.

كارثة في العقبة
إخلاء جوي وأمر بإغلاق النوافذ.. تفاصيل كارثة ميناء العقبة
ووفقا للشبول، جرى تعزيز القدرات الصحية للعقبة، بطائرتين من العاصمة عمان، توجهتا إلى مكان الحادث فورا.
وأكد وزير الإعلام الأردني أن القطاع الصحي في العقبة استطاع أن يستوعب حالات المصابين، وبدأت الأمور الآن بالتراجع عما كانت عليه قبل 3 ساعات عندما وقع الحادث.
وأشار الشبول إلى أنه تم إخلاء كل من كانوا في المكان، سواء ممن أصيبوا، أو ممن كانوا بالقرب من الحادث.

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