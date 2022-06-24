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تحذير من موجة تسونامي ستضرب مدنا عربية وأخرى في المتوسط

By admin


حذرت منظمة اليونسكو من تعرض المجتمعات الساحلية في البحر المتوسط لخطر حدوث موجات تسونامي بحلول العام 2030.

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وأكدت المنظمة انها ستقوم بتدريب جميع المجتمعات الساحلية المعرضة للخطر في حالة حدوث تسونامي على كيفية التعامل مع الأمر.

وتعتبر اليونسكو أن نظام الإنذار العالمي من تسونامي ليس كافيا لإنقاذ الأرواح، لذا يجب أيضا تدريب المجتمعات الساحلية على الاستجابة بالطريقة الصحيحة.

وتؤكد أنه على الرغم من أن غالبية موجات تسونامي تؤثر على سكان المناطق الساحلية في منطقتي المحيط الهادئ والمحيط الهندي، إلا أن جميع مناطق المحيطات معرضة للخطر.

وتشير الإحصائيات إلى أن احتمال حدوث موجة تسونامي تتجاوز مترا واحدا في البحر الأبيض المتوسط ​​خلال الثلاثين عاما القادمة يقترب من 100%.

وتقول أن 78% من موجات تسونامي ناتجة عن النشاط الزلزالي، و 10% بسبب النشاط البركاني والانهيارات الأرضية، و 2% بسبب نشاط الأرصاد الجوية.

المصدر: موقع اليونسكو

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