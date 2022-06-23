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اعتقال رجل هدد بمهاجمة مسجد في فرنسا

By admin


تداولت الأنباء أنه تم اعتقال شاب يبلغ من العمر 23 عامًا هدد بمهاجمة مسجد في شمال فرنسا.

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وبحسب نبأ صحيفة La Voix Du Nord الفرنسية المحلية، ففي اللقطات التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي يوم الثلاثاء الماضي، صور شخص مسجد قائلاً: “هذا مسجد، إنه مسجد صغير، لكنه كذلك يكون مزدحم جدا يوم الجمعة، وهناك طريقة لقتل حوالي 20 شخصا “.

وقال الشخص الذي تحدث في الفيديو إنه سيرى ما إذا كان مسلمًا أمام المسجد، فسوف يقتلهم جميعًا ولم يكن أبدًا أكثر تصميماً من قبل.

وأفاد مكتب المدعي العام في ليل أن الشاب المعني اعتقل صباح اليوم الخميس في إطار التحقيق الذي بدأ على أساس “التهديد بقتل جماعة دينية والدعاية لعمل إرهابي”.

وذكرت النيابة أن الشاب اعترف بأنه هو الشخص الذي وجه تهديدات ضد المسجد في الصورة المذكورة، وأنه قال إنه فعل ذلك تحت تأثير الكحول.

وقال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين في تغريدة له على تويتر إن مسجدًا في مدينة ليل تعرض لـ “تهديدات خطيرة” وإن المسجد تم تأمينه من قبل الشرطة بناءً على تعليماته.

وفي الوقت نفسه، تمت إزالة الفيديو المعني من وسائل التواصل الاجتماعي نتيجة الطلبات المقدمة إلى المؤسسات ذات الصلة.

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