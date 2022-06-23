أنباء عن محاولة اغتيال رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري

تداول ناشطون ووسائل إعلام إيرانية معارضة، فجر الخميس، أنباء حول إصابة رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري حسين طائب، إثر تعرضه لمحاولة اغتيال.

وأفاد تلفزيون ”إيران إنترناشيونال“، عبر حسابه في تويتر، بورود ”أنباء غير مؤكدة“ عن إصابة طائب في محاولة اغتيال استهدفته.

وأضاف التلفزيون المعارض، عبر حسابه في تويتر، أنه جرى نقل طائب إلى المستشفى.

كما نقل ”إيران إنترناشيونال“ أنباء أخرى تفيد بعزل حسين طائب من منصبه.

وكانت تقارير إخبارية عبرية، كشفت مؤخرا، عن ”معلومات استخباراتية إسرائيلية تفيد بأن حسين طائب هو من قاد المحاولات الإيرانية لاستهداف إسرائيليين في إسطنبول“.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“، في الـ18 من حزيران/ يونيو الجاري، أن حسين طائب ”يقود المحاولة الإيرانية لشن هجوم انتقامي في إسطنبول“.

وفي منتصف الشهر الجاري، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن ”إسرائيل وتركيا أحبطتا هجوما للحرس الثوري ضد مواطنين إسرائيليين“. وحذرت تل أبيب مواطنيها من السفر إلى تركيا، ودعت المتواجدين هناك إلى العودة.

وبحسب ”يديعوت أحرونوت“، يشغل حسين طائب، منصبه الحالي منذ عام 2009، بعد أن شغل سابقا منصب قائد قوات الباسيج.