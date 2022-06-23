Cedar News
أخبار لبنان والعالم


العالم

أنباء عن محاولة اغتيال رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري

By admin


تداول ناشطون ووسائل إعلام إيرانية معارضة، فجر الخميس، أنباء حول إصابة رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري حسين طائب، إثر تعرضه لمحاولة اغتيال.

مواضيع متعلقة

لغز في “الأطلسي”.. اختفاء غامض لـ 3 ناقلات نفط…

العثور على “حامل” الحقيبة النووية لبوتين مصابا…

وأفاد تلفزيون ”إيران إنترناشيونال“، عبر حسابه في تويتر، بورود ”أنباء غير مؤكدة“ عن إصابة طائب في محاولة اغتيال استهدفته.

وأضاف التلفزيون المعارض، عبر حسابه في تويتر، أنه جرى نقل طائب إلى المستشفى.

كما نقل ”إيران إنترناشيونال“ أنباء أخرى تفيد بعزل حسين طائب من منصبه.

وكانت تقارير إخبارية عبرية، كشفت مؤخرا، عن ”معلومات استخباراتية إسرائيلية تفيد بأن حسين طائب هو من قاد المحاولات الإيرانية لاستهداف إسرائيليين في إسطنبول“.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة ”يديعوت أحرونوت“، في الـ18 من حزيران/ يونيو الجاري، أن حسين طائب ”يقود المحاولة الإيرانية لشن هجوم انتقامي في إسطنبول“.

وفي منتصف الشهر الجاري، ذكرت وسائل إعلام عبرية، أن ”إسرائيل وتركيا أحبطتا هجوما للحرس الثوري ضد مواطنين إسرائيليين“. وحذرت تل أبيب مواطنيها من السفر إلى تركيا، ودعت المتواجدين هناك إلى العودة.

وبحسب ”يديعوت أحرونوت“، يشغل حسين طائب، منصبه الحالي منذ عام 2009، بعد أن شغل سابقا منصب قائد قوات الباسيج.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.
مواضيع تهمك
العالم

الناتو يعتبر روسيا أخطر التهديدات التي تواجه الحلف

العالم

فيديو: مقـتـل شخص وإصـابـة آخر بعد إطـلاق الـنار على محطة مترو في سان فرانسيسكو

العالمفيديو

فيديو لهجوم بطائرة مسيرة على مصفاة نوفوشاختينسك في روسيا

العالم

تحطم طائرة “سو-25” في إقليم روستوف جنوبي روسيا

العالم

فرنسا تحظر ارتداء البوركيني في المسابح لأسباب دينية

العالم

العثور على جىثىتي فتاتين سعوديتين في أستراليا كانتا قد فرتا من المملكة

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

25 ألف دولار لمن يقدم معلومات عن متهم بإطلاق النار في واشنطن

بالفيديو: سيارة تاكسي تصدم 6 اشخاص في نيويورك

رئيس أوكرانيا يتعرض لإطلاق النار خلال زيارة سرية

بالفيديو: وقوع إصابات بإطلاق النار في واشنطن

مخاوف من استهداف إسرائيليين في 4 دول عربية

1 من 473

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com