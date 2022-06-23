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الناتو يعتبر روسيا أخطر التهديدات التي تواجه الحلف

By admin


اعتبر مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن روسيا تعد أخطر التهديدات التي تواجه الحلف، لكن المفهوم الجديد سيركز أيضًا على التحديات التي تمثلها الصين.
واشنطن – سبوتنيك. وقال المسؤول الأمريكي في مؤتمر عبر الهاتف للصحفيين، إن قادة حلف شمال الأطلسي (الناتو) سوف يكشفون خلال قمتهم المقبلة في مدريد عن التزامات جديدة لتعزيز قدرات الردع العسكري للحلف: “سيعلن القادة عن التزامات جديدة حول تعزيز دفاعات الناتو وقدرته على الردع”.
كما أشار إلى أن القادة أيضًا سيصادقون على مفهوم استراتيجي جديد لمواجهة التحديات التي تواجه الأمن الأوروأطلسي، ويشمل ذلك روسيا والصين.

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