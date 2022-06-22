Homeفيديو: مقـتـل شخص وإصـابـة آخر بعد إطـلاق الـنار على محطة مترو في سان فرانسيسكوالعالم فيديو: مقـتـل شخص وإصـابـة آخر بعد إطـلاق الـنار على محطة مترو في سان فرانسيسكو By admin 06/22/2022 شارك metro station in San Francisco pic.twitter.com/bpjyJlYPML— Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) June 22, 2022 مواضيع متعلقة فيديو لهجوم بطائرة مسيرة على مصفاة نوفوشاختينسك في روسيا 06/22/2022 تحطم طائرة “سو-25” في إقليم روستوف جنوبي روسيا 06/21/2022 مقتل شخص وإصابة آخر بعد إطلاق النار على محطة مترو في سان فرانسيسكو – منطقة خليج إن بي سي مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. آخرإطـلاقإطلاقالـنارالعالمالنارسانشخصعاجلفرانسيسكوفيديومترومحطةمقـتـلمقتلوإصـابـةوإصابة شارك
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