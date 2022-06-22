فيديو: مقـتـل شخص وإصـابـة آخر بعد إطـلاق الـنار على محطة مترو في سان فرانسيسكو

فيديو: مقـتـل شخص وإصـابـة آخر بعد إطـلاق الـنار على محطة مترو في سان فرانسيسكو

metro station in San Francisco pic.twitter.com/bpjyJlYPML — Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) June 22, 2022

مقتل شخص وإصابة آخر بعد إطلاق النار على محطة مترو في سان فرانسيسكو – منطقة خليج إن بي سي