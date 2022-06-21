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تحطم طائرة “سو-25” في إقليم روستوف جنوبي روسيا

By admin


أعلنت المنطقة العسكرية الروسية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن تحطم طائرة “سو-25” في إقليم روستوف خلال طيران تدريبي مخطط له، مشيرة إلى مقتل الطيار في الحادث.
موسكو – سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الصحفي للمنطقة: “لقي الطيار مصرعه. تم تنفيذ التحليق بدون ذخيرة، وقد سقطت الطائرة في مكان خال من الناس، ولم تحدث أضرار مادية”.
وبحسب المعلومات الأولية، فإن: “عطلاً فنياً قد يكون تسبب بالحادث”. وتعمل لجنة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية في الموقع لتحديد الأسباب”.

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