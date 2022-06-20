Homeبالفيديو: سيارة تاكسي تصدم 6 اشخاص في نيويوركالعالم بالفيديو: سيارة تاكسي تصدم 6 اشخاص في نيويورك By admin 06/20/2022 شارك بالفيديو: سيارة تاكسي تصدم 6 اشخاص 4 منهم بحااة حرجة في منهاتن نيويورك في حادث مجهول مواضيع متعلقة 25 ألف دولار لمن يقدم معلومات عن متهم بإطلاق النار في واشنطن 06/21/2022 رئيس أوكرانيا يتعرض لإطلاق النار خلال زيارة سرية 06/20/2022 New York City taxi plows into crowd pic.twitter.com/O4JyyDThkN— Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) June 20, 2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. أخباراشخاصالعالمبالفيديوتاكسيتصدمسيارةفيديونيويورك شارك
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