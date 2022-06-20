بالفيديو: سيارة تاكسي تصدم 6 اشخاص في نيويورك

بالفيديو: سيارة تاكسي تصدم 6 اشخاص 4 منهم بحااة حرجة في منهاتن نيويورك في حادث مجهول

New York City taxi plows into crowd pic.twitter.com/O4JyyDThkN — Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) June 20, 2022