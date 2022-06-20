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رئيس أوكرانيا يتعرض لإطلاق النار خلال زيارة سرية

By admin


تعرض الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، لإطلاق للنار خلال زيارة سرية قام بها إلى ليسيتشانسك بجمهورية لوغانسك الشعبية، وفق ما ذكرته ماريانا بيزوغلايا النائبة عن حزب “خادم الشعب”.

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ونشرت بيزوغلايا، يوم الاثنين على “فيسبوك”، صورة لزيلنسكي بين عناصر الجيش.

وكتبت: “فلاديمير زيلينسكي في ليسيتشانسك. منذ وقت ليس ببعيد. صورة خاصة به. ثم تعرض لإطلاق نار. وصل سرا لدعم ورؤية كل شيء بأم عينه، وفهم الوضع هناك”.

يذكر أنه يتعذر تحديد مكان التقاط الصورة التي نشرتها النائبة الأوكرانية لرئيسها.

المصدر: تاس

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