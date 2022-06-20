Homeبالفيديو: وقوع إصابات بإطلاق النار في واشنطنالعالم بالفيديو: وقوع إصابات بإطلاق النار في واشنطن By admin 06/20/2022 شارك Multiple people shot in Washington pic.twitter.com/a8K42aQRPn— Cedar News – أخبار بلاد الأرز (@cedar_news) June 20, 2022 مواضيع متعلقة 25 ألف دولار لمن يقدم معلومات عن متهم بإطلاق النار في واشنطن 06/21/2022 بالفيديو: سيارة تاكسي تصدم 6 اشخاص في نيويورك 06/20/2022 إصابة ضابط شرطة على الأق.. ضحايا بإطلاق النار في واشنطن عاصمة أميركا، لا توجد معلومات عن المشتبه (المشتبه بهم) المحتملين مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. إصاباتالعالمالناربإطلاقبالفيديوخبرعاجلواشنطنوقوع شارك
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