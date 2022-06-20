مقتل 3 أشخاص بهجومين على كنيستين شمال غرب نيجيريا

قال شهود ومسؤول حكومي إن مسلحين هاجموا كنيستين في ريف شمال غرب نيجيريا يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص، بعد أسابيع من هجوم مماثل أسفر عن مقتل 40 مصليا.

وذكر سكان أن الهجوم الذي وقع في منطقة كاجورو بولاية كادونا استهدف أربع قرى وأسفر عن اختطاف عدد غير محدد من السكان وتدمير منازل قبل أن يتمكن المهاجمون من الفرار.

وقال عثمان دانلادي الذي يعيش في الجوار إن المصلين كانوا يحضرون قداسا في كنيسة مارانثا المعمدانية وفي كنيسة القديس موسى الكاثوليكية في مجتمع روبو في كادونا صباح الأحد عندما جاء المهاجمون وحاصروا الكنائس الموجودة في المنطقة نفسها.

وأضاف أن معظم المخطوفين من الكنيسة المعمدانية والقتلى الثلاثة من الكاثوليك.

وأكدت حكومة ولاية كادونا مقتل ثلاثة أشخاص على يد لصوص “اقتحموا القرى على دراجات نارية بدءا من أونجوان فادا، وانتقلوا إلى أونجوان توراوا، قبل أونجوان ماكاما ثم روبو”.

وصرح صموئيل أروان المفوض الأمني في كادونا بأنه يتم تسيير دوريات أمنية في المنطقة العامة في الوقت الذي يجرى فيه تحقيق.

ولم يتضح على الفور من يقف وراء الهجوم على كنائس كادونا.

ويعاني جزء كبير من نيجيريا من مشاكل أمنية، وتعتبر كادونا واحدة من أكثر الولايات تضررا.

يذكر أن العديد من الهجمات التي تستهدف مناطق ريفية في منطقة شمال نيجيريا المضطربة تحدث بطرق متشابهة، وغالبا ما يأتي المسلحون على دراجات نارية وأعدادهم بالمئات في مناطق تكون بها قوات الأمن النيجيرية أقل عددا وتسليحا.

المصدر: أ ف ب