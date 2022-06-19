قائد الجيش البريطاني يدعو جنوده للاستعداد لقتال روسيا في حرب عالمية محتملة

طلب الجنرال باتريك ساندرز، القائد الجديد للجيش البريطاني، من كل جندي من جنوده الاستعداد لمحاربة روسيا في حرب عالمية ثالثة محتملة.

ونقلت صحيفة «ذا صن» البريطانية، عن ساندرز قوله في أول رسالة له منذ توليه المنصب الأسبوع الماضي، إن «الهجوم الدامي الذي شنه بوتين على أوكرانيا قد هز أسس الأمن العالمي»، متعهداً بـ«تشكيل جيش يمكنه هزيمة روسيا في المعركة».

وأضاف: «هناك الآن ضرورة ملحة لتشكيل جيش قادر على القتال إلى جانب حلفائنا وهزيمة روسيا في المعركة».

وفي إشارة إلى الحرب العالمية الثانية، قال ساندرز: «يجب أن نعد الجيش للقتال في أوروبا مرة أخرى»، مضيفاً: «العالم تغير منذ غزو الديكتاتور الروسي لأوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، وهذا الغزو يؤكد ضرورة تحقيق هدفنا الأساسي وهو حماية المملكة المتحدة من خلال الاستعداد للقتال وكسب الحروب على الأرض».

وأوضح القائد الجديد للجيش البريطاني، الذي تولى منصبه الاثنين الماضي، أنه أول رئيس لهيئة الأركان العامة منذ عام 1941 يتولى قيادة الجيش في ظل حرب برية في أوروبا تشترك فيها قوة قارية، مؤكداً أنه سيسرع في خططه لتحديث الجيش ونشره في الخارج على نطاق واسع للاستجابة بسرعة أكبر للأزمات، و«لدعم دول الناتو وحرمان روسيا من فرصة احتلال مزيد من الدول».