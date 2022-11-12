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عاش 18 عام بمطار شارل ديغول.. وفاة أشهر لاجئ إيراني

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توفي اللاجئ الإيراني مهران كريمي ناصري اليوم، وذلك بعدما عاش أكثر من 18 عاماً في مطار رواسي-شارل ديجول الفرنسي.
والجدير بالذكر أن اللاجئ السياسي الإيراني، ألهم المخرج ستيفن سبيلبرج في فيلمه “مبنى الركاب” (ذا ترمينال)، الذي جسد قصته.
وبحسب مصدر في مطار شارل ديجول، فإن اللاجئ الإيراني مات موتاً طبيعياً في المبنى “إثنان إف” قبل وقت قصير من ظهر السبت، وذلك وفقاً لما أفادته لوكالة فرانس برس.
كما ذكر المصدر أيضا أنه بعدما أنفق جزءاً كبيراً من الأموال التي حصل عليها نظير الفيلم، عاد إلى المطار قبل عدّة أسابيع، وتمّ العثور على عدّة آلاف من اليوروهات معه.

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وتجدر الإشارة إلى أن مهران كريمي ناصري المعروف بلقبه “سير ألفريد”، ولد في العام 1945 في مسجد سليمان في محافظة خوزستان الإيرانية.
وقد عاش في رواسي شمال باريس في نوفمبر 1988، بعد رحلة طويلة للبحث عن والدته، ذهب خلالها إلى لندن وبرلين وحتى أمستردام.

وكان مهران كريمي ناصري في كلّ مرّة، يطارد من قبل السلطات، وذلك لعدم قدرته على تقديم أوراقه، في العام 1999 حصل على صفة لاجئ في فرنسا وتصريح إقامة.
ويذكر أنه في عام 2004، أدّى توم هانكس دوره في “مبنى الركاب” للمخرج ستيفن سبيلبرج، بعد الفيلم عاش في نزل في باريس.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

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