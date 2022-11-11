Cedar News
Lebanon News


حكايات الناس

“نيكول” يهدد زفاف ابنة ترامب من ملياردير لبناني

By admin


يهدد “إعصار نيكول” حفل زفاف الابنة المدللة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حيث تم إغلاق المنتجع الذي سيحتضن المناسبة بسبب سوء أحوال الطقس.

مواضيع متعلقة

تسعيني ينجو من الموت بأعجوبة بعدما ظل مدفوناً في الطين…

سناتور أمريكي (89 عاما) يفوز بولاية ثامنة

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن زفاف تيفاني ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، قد يحكم عليه بالفشل.

ولفتت الصحيفة إلى أن السبب هو إعصار “نيكول” من “الفئة الأولى”، الذي يتجه نحو ساحل ولاية فلوريدا.

وأشارت إلى أنه كان من المقرر أن يسافر ضيوف لحضور حفل الزفاف في منتجع الرئيس الأمريكي السابق.

ومن المقرر أن تعقد الفتاة البالغة من العمر 26 عاما، قرانها على الملياردير من أصل لبناني، مايكل شربل بولس (25 عاما)، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما كان من المفترض أن تحتفل لمدة أسبوع كامل في منتجع والدها “Mar-a-Lago”، وفقا للصحيفة.

والأربعاء، تم إغلاق منتجع “Mar-a-Lago” وإجلاء الموظفين، وفقا لـ”ديلي ميل”، فيما لن يعودوا حتى اليوم الجمعة، اليوم المقرر إقامة عشاء زفاف تيفاني.

ومع إغلاق المنتجع، بقيت تيفاني، ابنة ترامب من زوجته السابقة مارلا مابلز، وعدد من الضيوف الذين وصلوا مبكرا في الفندق الفارغ، وفقا للصحيفة.

وكان من المقرر أن يصل ما لا يقل عن 500 ضيف من جميع أنحاء العالم إلى فلوريدا لحضور حفل الزفاف، لكن العاصفة تسببت بإغلاق مطار بالم بيتش الدولي في فلوريدا، اعتبارا من يوم الأربعاء، مع إلغاء جميع الرحلات الجوية، بحسب الصحيفة.

وتصنف السلطات الأمريكية العاصفة الاستوائية “نيكول” على أنها إعصار من الفئة الأولى.

مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

مواضيع تهمك
حكايات الناس

علماء: الأرض بحاجة إلى الاستعداد لمواجهة لقاء كائنات فضائية الآن قبل فوات الأوان!

حكايات الناس

عدد سكان العالم يصل إلى 8 مليارات نسمة في الأيام المقبلة

حكايات الناس

الأزمة الاقتصادية تدفع اللبنانيين إلى شراء السلع المستعملة.. خطط السفر تتزايد

حكايات الناس

شخص يدّعي الجنون ويقتحم مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري

حكايات الناس

1.6 مليار دولار جائزة اليانصيب الأميركية… والفائز غائب

حكايات الناس

بالصور: أطول إمرأة في العالم تسافر بالطائرة لأول مرة

Comments are closed.

مزيد من الأخبار

ملجأ للحماية من الضربات النووية للبيع

عملية سرقة غير مسبوقة تم خلالها محو مدرسة عن الوجود

فنان يسرق متجر ملابس في بيروت ويغادر المكان على متن دراجة…

بريطانية تروي تجربة مريرة مع لاجئة أوكرانية كادت تدمر حياتها

تكسب ملايين الدولارات بفضل كلبتها الأليفة

1 من 335

Follow Us @cedarnews

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More