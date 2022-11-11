“نيكول” يهدد زفاف ابنة ترامب من ملياردير لبناني

يهدد “إعصار نيكول” حفل زفاف الابنة المدللة للرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، حيث تم إغلاق المنتجع الذي سيحتضن المناسبة بسبب سوء أحوال الطقس.

وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أن زفاف تيفاني ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي السابق، قد يحكم عليه بالفشل.

ولفتت الصحيفة إلى أن السبب هو إعصار “نيكول” من “الفئة الأولى”، الذي يتجه نحو ساحل ولاية فلوريدا.

وأشارت إلى أنه كان من المقرر أن يسافر ضيوف لحضور حفل الزفاف في منتجع الرئيس الأمريكي السابق.

ومن المقرر أن تعقد الفتاة البالغة من العمر 26 عاما، قرانها على الملياردير من أصل لبناني، مايكل شربل بولس (25 عاما)، خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعدما كان من المفترض أن تحتفل لمدة أسبوع كامل في منتجع والدها “Mar-a-Lago”، وفقا للصحيفة.

والأربعاء، تم إغلاق منتجع “Mar-a-Lago” وإجلاء الموظفين، وفقا لـ”ديلي ميل”، فيما لن يعودوا حتى اليوم الجمعة، اليوم المقرر إقامة عشاء زفاف تيفاني.

ومع إغلاق المنتجع، بقيت تيفاني، ابنة ترامب من زوجته السابقة مارلا مابلز، وعدد من الضيوف الذين وصلوا مبكرا في الفندق الفارغ، وفقا للصحيفة.

وكان من المقرر أن يصل ما لا يقل عن 500 ضيف من جميع أنحاء العالم إلى فلوريدا لحضور حفل الزفاف، لكن العاصفة تسببت بإغلاق مطار بالم بيتش الدولي في فلوريدا، اعتبارا من يوم الأربعاء، مع إلغاء جميع الرحلات الجوية، بحسب الصحيفة.

وتصنف السلطات الأمريكية العاصفة الاستوائية “نيكول” على أنها إعصار من الفئة الأولى.