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سناتور أمريكي (89 عاما) يفوز بولاية ثامنة

By admin
سناتور أمريكي 89 عاما يفوز بولاية ثامنة

فاز الجمهوري تشاك غراسلي (89 عاما) السناتور عن ولاية أيوا منذ العام 1981، في انتخابات التجديد النصفي بمقعد في مجلس الشيوخ الأمريكي لولاية ثامنة.

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وسيكون تشاك غراسلي قد بلغ 95 عاما في نهاية ولايته الجديدة هذه. وقد خاض منافسة هي الأكثر حدة له منذ 42 عاما في مواجهة الديمقراطي والعسكري الكبير السابق مايكل فرانكن.

وأراد هذا العضو في اللجنة القضائية في مجلس الشيوخ أن يكون صوت أمريكا الريفية والمزارع العائلية، وهو نفسه مزارع.

وقد قام بحملة هذا العام تركزت على التضخم. وقدم له الرئيس السابق دونالد ترامب دعمه وإن اختلف معه بشأن عدد كبير من القضايا.

وقال غراسلي في تجمع انتخابي بحضور ترامب العام الماضي “لن أكون ذكيا إذا لم أقبل الدعم من شخص لديه (تأييد) 91 في المئة من الناخبين الجمهوريين في ولاية أيوا”.

وشغل غراسلي منصب الرئيس الموقت لمجلس الشيوخ من 2019 إلى 2021 وكان بذلك الشخصية الثالثة في ترتيب الخلافة في حال عجز الرئيس، بعد نائب الرئيس والرئيسة الديموقراطية لمجلس النواب.

وهو متزوج منذ 68 عاما وله خمسة أولاد.

المصدر: “أ ف ب”

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