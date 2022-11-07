شخص يدّعي الجنون ويقتحم مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري

كشف حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام في مصر، كواليس اقتحام أحد الأشخاص مبنى الإذاعة والتلفزيون المصري، وذبحه أحد موظفي العلاقات العامة، وإحداث فوضى داخل المبنى.

وقال: “دخل شخص يدّعي الجنون، وأخذ يصيح داخل المبنى في الاستعلامات بأنه يتم سبُّه هو وعائلته على الهواء في برامج ماسبيرو، ويريد معرفة من الذي يسبونه، وأحدث حالة من الهرج:.

وأضاف أن “هذا الشخص أشهر آلة حادة ( كاتر) في وجه الموظفين ورجال الأمن وأخذ يلوح به، وتمكن رجال الأمن من القبض عليه، فيما أصيب أحد رجال الأمن في ذراعه اليمنى متأثرا بالآلة الحادة”.

وأوضح أنه “تم القبض على ذلك الشخص، وتولت جهات التحقيق متابعة الواقعة، وبالبحث والتحري تبين أنه شاب عشريني، ولم يكن بحوزته بطاقة شخصية، وتم الاطلاع على هويته من خلال أوراق التجديد التي كانت لديه”.