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1.6 مليار دولار جائزة اليانصيب الأميركية… والفائز غائب

By admin


أسفرت عملية سحب جائزة «باوربول» الأميركية الكبرى، البالغة قيمتها 1.6 مليار دولار، عن فوز رقم قياسي عالمي جديد. وحتى الآن لم يتقدم أي شخص لإعلان تطابُق تذكرة اليانصيب التي اشتراها مع الأرقام، حسب وكالة «الصحافة الفرنسية».
وأمام الرابح، في حال وُجِد، أيام لتسلّم جائزته، وفي حال تطابقت تذاكر أكثر من شخص مع الأرقام التي انتهى إليها السحب الأربعون، فيتقاسمون المبلغ الضخم مناصفة. ولا تتعدى فرصة الفوز بالجائزة أصلاً نسبة واحد على 292.2 مليون، مع العلم، على سبيل المثال والمقارنة، أن احتمال إصابة شخص بصاعقة هو واحد على مليون، بحسب بيانات السلطات الصحية الأميركية. ويمثل مبلغ 1.6 مليار دولار ما سيحصل عليه الفائز المحظوظ إذا وافق على أن تُدفع جائزته في 30 قسطاً خلال 29 عاماً.
أما إذا شاء تسلّم جائزته دفعة واحدة، فلن يتلقى سوى 782.4 مليون دولار. وأياً كانت الصيغة التي يختارها، ستؤدي الضرائب إلى حسم جزء من المبلغ الذي يفوز به. وكان عدد من المحظوظين انتزعوا مناصفة عام 2016 مبلغاً قياسياً هو 1.586 مليار دولار، اعتُبر يومها «جائزة القرن».

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