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بالصور: أطول إمرأة في العالم تسافر بالطائرة لأول مرة

By admin


تمكنت التركية روميسا جيلجي، أطول امرأة في العالم لأول مرة في حياتها، من السفر جوا.

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هي التي دخلت موسوعة “غينيس” للأرقام القياسية بطول 2.15 متر، استطاعت خوض تجربة الطيران، بعدما عدّلت الخطوط الجوية التركية إحدى الطائرات لتنفيذ المهمة.

الرحلة انطلقت إلى سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة، بعدما أزيلت 6 مقاعد من الطائرة، واستبدلت بسرير خاص بجيلجي.

“رحلة رائعة”

و أعربت المسافرة الأطول عن سعادتها، في منشور على حسابها في “إنستغرام” قالت فيه: “رحلة رائعة من البداية إلى النهاية.


كذلك أوضحت أن هذه الرحلة التي كانت الأولى لها بالطائرة، لن تكون الأخيرة بالتأكيد، وفق كلامها.

الأطول ..

السيدة التركية لم تسافر جوا قط في حياتها من قبل لأن طولها لم يسمح بذلك، حتى حينما كانت في سن صغيرة، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

ايضل سجلت جيلجي عدة أرقام قياسية في موسوعة “غينيس”، ففي عام 2014، اعتبرت أطول مراهقة على قيد الحياة.

و دخلت الموسوعة في وقت سابق من هذا العام، بأطول إصبع ويد وأكبر يد لامرأة على قيد الحياة.

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