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ملجأ للحماية من الضربات النووية للبيع

By admin


تم عرض ملجأ ألماني مخصص للحماية من أي ضربات نووية، ويعود الملجأ لحقبة الحرب الباردة، وتم عرضه للبيع على موقع “إي باي” بحسب ” سكاي نيوز.

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الملجأ الذي يمتد على مساحة 850 مترا مربعا، ويقع في ولاية شمال الراين، غربي ألمانيا، مدعوم بجدران خرسانية بسماكة 3 أمتار.

وعرض الملجأ للبيع على “إي باي” مقابل 1.6 مليون يورو، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل”.

المواصفات

الملجأ يتضمن عدد من الجدران الخرسانية بسامكة 3 أمتار، وتكون المساحة 850 مترا مربعا، و موقعة في ولاية شمال الراين وغربي ألمانيا.

هناك أقاويل حسب ما ذكرت صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية تم عرض الملجأ للبيع على ” إي باي” مقابل 1.6 مليون يورو.

الملجا على مستوع الأغذية، و يوجد نظام صرف صحي، وبالإضافة إلى أبواب فوذلاية عملاقة، يوجد الملجأ تحت الأرض وأستخدمت القوات المسلحة الألمانية، وهو أيضا مزود بمولد كهربائي.

الإعلان الخاص بالملجأ ذكر، نظرا لعدم استعمال المكان لفترة طويلة من الزمن فإن من يشتري الملجأ سوف يأخذ عدد من الإصلاحات.

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