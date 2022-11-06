السجن 10 سنوات لرجل قـتـل شقيقته وشريكها بعد ظهورهما في مقطع فيديو جـنـسي في مصر

السجن 10 سنوات لرجل قـتـل شقيقته وشريكها بعد ظهورهما في مقطع فيديو جـنـسي في مصر

قضت محكمة مصرية بسجن شخص أقدم على قتل شقيقته وشريكها عقب انتشار مقاطع جنسية لهما على الإنترنت، وفقا لما ذكرت صحيفة “المصري اليوم” على موقعها الإلكتروني.

وفي التفاصيل فإن الحادثة كانت قد وقعت خلال شهر مايو الماضي في مدينة كوم الحماد في محافظة البحيرة.

وكان مدير أمن محافظة البحيرة قد تلقى، إخطارا من مأمور مركز شرطة مدينة كوم حمادة يفيد بالعثور على جثتين بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، حيث جرى التحفظ عليهما داخل مستشفى كوم حمادة، تحت تصرف النيابة العامة.

وانتقل ضباط المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص، حيث تبين مصرع صاحب مطعم يبلغ من العمر 45 عامًا، وربة منزل لم يتجاوز سنها 35 عامًا.

وفي حيثيات الحكم الذي صدر، يوم السبت، قضت المحكمة بالحكم على شقيق ربة المنزل عشرة أعوام والحكم على أخويه بالحبس لمدة 3 أعوام بعد أن ساعدا شقيقهما على ارتكاب جريمته.

وكان المتهم الرئيسي قد تمكن من استدراج عشيق شقيقته إلى أحد المنازل عقب انتشار المقاطع الجنسية، وهناك أقدم على تهشيم رأسه بهراوة غليظة إلى أن لفظ صاحب المطعم ألفاظه الأخيرة، في حين كان دور الأخوين منع وصول أي إغاثة أو مساعدة.

وأوضحت النيابة أن المتهم الأول كان قد قتل شقيقته أولا “بغير سبق إصرار أو ترصد”، وذلك بأن هرع صوب المسكن الخاص حيث ضربها على رأسها بعدة ضربات إلى أن أزهق روحها.

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