فيديو: انفجار داخل مقهى بوسط موسكو يقتل 3 أشخاص على الأقل ويصيب آخرين

موسكو، روسيا — قُتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأُصيب عدد من الأشخاص إثر انفجار هزّ مقهى في وسط العاصمة الروسية موسكو، وفقًا لتقارير أولية.

Video: Explosion at central Moscow café kills at least 3, injures several others https://t.co/vcFDsEGXCe pic.twitter.com/dz3zz9c03X — Cedar News (@cedar_news) August 1, 2026

ويُظهر الفيديو مشاهد من موقع الانفجار، بينما هرعت فرق الإطفاء والإنقاذ إلى المكان، حيث باشرت عمليات البحث والإنقاذ، في وقت فرضت فيه السلطات طوقًا أمنيًا حول المنطقة.

ولم تُعلن السلطات حتى الآن السبب الرسمي للانفجار، فيما لا تزال التحقيقات جارية، مع احتمال ارتفاع حصيلة الضحايا مع استمرار عمليات الطوارئ.

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