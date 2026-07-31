فيديو: تقارير أولية عن تحطم مقاتلة F-35B تابعة لمشاة البحرية الأمريكية في قاعدة ميرامار بسان دييغو

سان دييغو، كاليفورنيا — أفادت تقارير أولية بتحطم مقاتلة من طراز F-35B Lightning II تابعة لـسلاح مشاة البحرية الأمريكية داخل قاعدة مشاة البحرية الجوية ميرامار (MCAS Miramar) في مدينة سان دييغو بولاية كاليفورنيا.

Video: Reports of U.S. Marine Corps F-35B crash at MCAS Miramar in San Diego https://t.co/3o5cmsFspr pic.twitter.com/P9n1ldcfnp — Cedar News (@cedar_news) July 31, 2026

وهرعت فرق الطوارئ إلى موقع الحادث، فيما لم تصدر السلطات العسكرية الأمريكية حتى الآن بيانًا رسميًا يؤكد ملابسات الحادث أو يكشف عن مصير الطيار أو ما إذا كانت هناك إصابات على الأرض.

ولا تزال المعلومات أولية، فيما يُنتظر صدور تفاصيل إضافية من سلاح مشاة البحرية الأمريكي.

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