بالفيديو: مودعون يشعلون النار أمام بنك بيبلوس وبلوم بنك في سن الفيل

تجمّع عدد من المودعين أمام أحد فروع بنك بيبلوس وبلوم بنك في سن الفيل، حيث أقدم محتجون على تكسير الزجاج وإضرام النار، احتجاجًا على استمرار احتجاز ودائعهم منذ سنوات من دون معالجة جدية للأزمة المالية.
وتفيد معلومات عن توجّه أعداد أكبر من المودعين إلى التحرك للمطالبة بحقوقهم، وسط دعوات إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة تضمن إعادة أموال المواطنين ووضع حدّ لمعاناة المودعين المستمرة منذ سنوات.
🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.