بالفيديو: مودعون يشعلون النار أمام بنك بيبلوس وبلوم بنك في سن الفيل

تجمّع عدد من المودعين أمام أحد فروع بنك بيبلوس وبلوم بنك في سن الفيل، حيث أقدم محتجون على تكسير الزجاج وإضرام النار، احتجاجًا على استمرار احتجاز ودائعهم منذ سنوات من دون معالجة جدية للأزمة المالية.

مودعون يشعلون النار أمام بنك بيبلوس وبلوم بنك في سن الفيل #عاجلhttps://t.co/VnfBoY1NyQ pic.twitter.com/gdmjWzRCCr — Cedar News (@cedar_news) July 28, 2026

وتفيد معلومات عن توجّه أعداد أكبر من المودعين إلى التحرك للمطالبة بحقوقهم، وسط دعوات إلى رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة لاتخاذ إجراءات عاجلة تضمن إعادة أموال المواطنين ووضع حدّ لمعاناة المودعين المستمرة منذ سنوات.

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