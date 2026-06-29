بالفيديو: 3 جرحى بحصيلة أولية لانفجار في إمارة موناكو

أظهرت مقاطع فيديو متداولة استنفاراً أمنياً واسعاً عقب انفجار وقع مساء اليوم قرب ساحة مولان في موناكو، وسط تقارير أولية تتحدث عن سقوط عدد من الضحايا.

Vidéo : Explosion près de la place des Moulins à Monaco ; plusieurs victimes signalées https://t.co/JpikWi7qZH pic.twitter.com/qjsmW9cYOR — Cedar News (@cedar_news) June 29, 2026

وهرعت فرق الإسعاف والإطفاء وقوات الأمن إلى مكان الحادث، حيث فرضت طوقاً أمنياً وأغلقت المنطقة أمام حركة المرور.

ووفقاً لمعلومات أولية متداولة، تبحث السلطات عن مشتبه به رصدته كاميرات المراقبة وهو يترك حقيبة ظهر بالقرب من موقع الانفجار قبل وقوعه، إلا أن هذه المعلومات لم تؤكدها السلطات رسمياً حتى الآن.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد أسباب الانفجار وملابساته، فيما يُنتظر صدور بيان رسمي يكشف تفاصيل الحادث وحصيلة الضحايا

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