فيديولبنان

بالفيديو: تدهور سيارة خلال سباق في القليعات – كسروان يثير تساؤلات حول إجراءات السلامة

Published: 2 hours ago
القليعات

شهدت منطقة القليعات في كسروان تدهور سيارة مشاركة في أحد سباقات السرعة، ما أثار حالة من القلق وتساؤلات حول مدى ملاءمة موقع السباق ومعايير السلامة المعتمدة. ولم تصدر بعد معلومات رسمية بشأن أسباب الحادث أو حجم الإصابات، فيما طُرحت تساؤلات عن الجهة المسؤولة عن تنظيم السباق والإجراءات الوقائية المتخذة.

Join Cedar News WhatsApp

تدهور سيارة سبق في منطقة القليعات كسروان..كارثة كبيرة.. هل هذا الموقع مناسب لهذا السبق؟ من هو المسؤول عن ما جرى

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 2 hours ago
زر الذهاب إلى الأعلى