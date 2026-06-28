بالفيديو: تدهور سيارة خلال سباق في القليعات – كسروان يثير تساؤلات حول إجراءات السلامة

شهدت منطقة القليعات في كسروان تدهور سيارة مشاركة في أحد سباقات السرعة، ما أثار حالة من القلق وتساؤلات حول مدى ملاءمة موقع السباق ومعايير السلامة المعتمدة. ولم تصدر بعد معلومات رسمية بشأن أسباب الحادث أو حجم الإصابات، فيما طُرحت تساؤلات عن الجهة المسؤولة عن تنظيم السباق والإجراءات الوقائية المتخذة.

تدهور سيارة خلال سباق في القليعات – كسروان يثير تساؤلات حول إجراءات السلامة #عاجل https://t.co/86rUIEB635 pic.twitter.com/Cvm77e1RaT — Cedar News (@cedar_news) June 28, 2026

تدهور سيارة سبق في منطقة القليعات كسروان..كارثة كبيرة.. هل هذا الموقع مناسب لهذا السبق؟ من هو المسؤول عن ما جرى

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.