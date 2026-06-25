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بالفيديو: الجيش اللبناني يطلق فيديو بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات

Published: 5 hours ago
الجيش اللبناني

نشر الجيش اللبناني عبر منصة “أكس”، فيديو بمناسبة “اليوم العالمي لمكافحة المخدرات”، بعنوان: “ليسلم الوطن من المخدرات”، الفيديو:

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Published: 5 hours ago
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