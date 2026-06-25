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بالفيديو: مركبة تدهس حشداً يحتفل بفوز المكسيك في كابو سان لوكاس؛ إصابة 17 شخصاً على الأقل
أُصيب 17 شخصاً على الأقل، بعضهم في حالة خطيرة، بعدما اقتحمت مركبة حشداً من المشجعين الذين كانوا يحتفلون بفوز المنتخب المكسيكي على منتخب التشيك في مدينة كابو سان لوكاس.
ووقع الحادث بينما كان المئات يحتفلون في الشوارع عقب المباراة، قبل أن تندفع المركبة وسط الحشد وتصدم عدداً من الأشخاص.
وسارعت فرق الإسعاف والطوارئ إلى المكان، حيث جرى نقل عدد من المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.
وأكدت السلطات إلقاء القبض على السائق، فيما لا تزال ملابسات الحادث وما إذا كان متعمداً أو عرضياً قيد التحقيق
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