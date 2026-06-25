بالفيديو: مركبة تدهس حشداً يحتفل بفوز المكسيك في كابو سان لوكاس؛ إصابة 17 شخصاً على الأقل

أُصيب 17 شخصاً على الأقل، بعضهم في حالة خطيرة، بعدما اقتحمت مركبة حشداً من المشجعين الذين كانوا يحتفلون بفوز المنتخب المكسيكي على منتخب التشيك في مدينة كابو سان لوكاس.

Video: Vehicle Plows Into Crowd Celebrating Mexico’s Win in Cabo San Lucas, Injuring at Least 17 https://t.co/q7ECqr90nH pic.twitter.com/F9u8TkaNXg — Cedar News (@cedar_news) June 25, 2026

ووقع الحادث بينما كان المئات يحتفلون في الشوارع عقب المباراة، قبل أن تندفع المركبة وسط الحشد وتصدم عدداً من الأشخاص.

وسارعت فرق الإسعاف والطوارئ إلى المكان، حيث جرى نقل عدد من المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج.

وأكدت السلطات إلقاء القبض على السائق، فيما لا تزال ملابسات الحادث وما إذا كان متعمداً أو عرضياً قيد التحقيق

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