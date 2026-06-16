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بالفيديو: اندلاع حريق كبير في صناديق بلاستيك على طريق الصرفند البحري

Published: 20 second ago
الصرفند

 اندلع حريق كبير في صناديق بلاستيك على طريق الصرفند البحري، ولا يوجد أي حدث امني، الفيديو:

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