فيديو
فيديو: تقارير تفيد بإسقاط طائرة أمريكية مسيّرة من طراز MQ-9 في محافظة بوشهر الإيرانية
أظهرت مقاطع فيديو متداولة ما قيل إنها بقايا طائرة أمريكية مسيّرة من طراز MQ-9 Reaper بعد إسقاطها في Bushehr Province جنوب إيران.
ووفقاً للتقارير، أعلنت القوات الإيرانية أنها أسقطت الطائرة المسيّرة في أجواء محافظة بوشهر.
ولم يصدر حتى الآن تأكيد مستقل بشأن ملابسات الحادث أو الظروف التي أدت إلى إسقاط الطائرة.
ويأتي الحادث في ظل التوترات المتصاعدة في المنطقة، وسط ترقب لردود الفعل الرسمية والتفاصيل الإضافية
🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.