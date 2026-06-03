فيديوالعالم

بالفيديو: آثار الهجوم الذي وقع ليلًا بالطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية على مطار الكويت الدولي

Published: 2 hours ago
بالفيديو: آثار الهجوم الذي وقع ليلًا بالطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية على مطار الكويت الدولي

آثار الهجوم الذي وقع ليلًا بالطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية على مطار الكويت الدولي، الفيديو:

Join Cedar News WhatsApp

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.

Published: 2 hours ago
زر الذهاب إلى الأعلى