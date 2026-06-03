بالفيديو: آثار الهجوم الذي وقع ليلًا بالطائرات المسيّرة والصواريخ الإيرانية على مطار الكويت الدولي

\n\n\n\n\n\u0622\u062b\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0647\u062c\u0648\u0645 \u0627\u0644\u0630\u064a \u0648\u0642\u0639 \u0644\u064a\u0644\u064b\u0627 \u0628\u0627\u0644\u0637\u0627\u0626\u0631\u0627\u062a \u0627\u0644\u0645\u0633\u064a\u0651\u0631\u0629 \u0648\u0627\u0644\u0635\u0648\u0627\u0631\u064a\u062e \u0627\u0644\u0625\u064a\u0631\u0627\u0646\u064a\u0629 \u0639\u0644\u0649 \u0645\u0637\u0627\u0631 \u0627\u0644\u0643\u0648\u064a\u062a \u0627\u0644\u062f\u0648\u0644\u064a\u060c \u0627\u0644\u0641\u064a\u062f\u064a\u0648:\n\n\n\n\nhttps:\/\/twitter.com\/i\/status\/2062114328933781752\n\n