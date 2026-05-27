بالفيديو: لحظة سقوط سيارة في نهر سريع الجريان، بعد انهيار جسر متهالك في شرق الصين

وثّق مقطع مصوّر لحظة سقوط سيارة في نهر سريع الجريان، عقب انهيار جسر متهالك في منطقة بشرق وسط الصين، في حادث أثار تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل.

لحظة سقوط سيارة في نهر سريع الجريان، بعد انهيار جسر متهالك في شرق الصين pic.twitter.com/FmfZfe3dG0 — Cedar News (@cedar_news) May 27, 2026



وأظهر الفيديو انهيار جزء من الجسر بشكل مفاجئ أثناء مرور السيارة، ما أدى إلى سقوطها مباشرة في مجرى النهر، وسط سرعة التيار وصعوبة ظروف الإنقاذ. ولم ترد حتى الآن تفاصيل رسمية حول حصيلة الضحايا أو عمليات الإنقاذ المرتبطة بالحادث.

وتجري السلطات المحلية تحقيقاً لمعرفة أسباب انهيار الجسر، في وقت رجّحت فيه تقارير أولية أن يكون التدهور البنيوي وقدم البنية التحتية من العوامل المحتملة وراء الحادث.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.