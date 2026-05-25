بالفيديو: اعتداء شبان من عنقون على أهالي وبلدية مغدوشة

أفادت المعلومات بأنّ بلدية مغدوشة تلقت بلاغًا ليلًا حول وجود دراجة نارية مشبوهة في منطقة “روس الحدادين” الواقعة ضمن نطاق البلدة، وعلى متنها شخصان، ما أثار حالة من الريبة.

اعتداء شبان من عنقون على أهالي وبلدية مغدوشة #عاجل pic.twitter.com/94HszuhNXl — Cedar News (@cedar_news) May 25, 2026

وعلى الفور، توجّهت دورية تابعة للبلدية مؤلفة من سيارتين وعدد من شبان البلدة إلى المحلة، حيث عُثر على الدراجة النارية ملقاة على الأرض من دون وجود أي شخص بالقرب منها.

ووفق المعلومات، وأثناء محاولة عناصر البلدية نقل الدراجة النارية، فوجئوا بوصول عدة سيارات تقل امرأة ونحو ثمانية أشخاص، الذين ترجلوا فور وصولهم وبدأوا بالاعتداء بالضرب والعصي والسكاكين على شبان البلدية، وعلى رأسهم نائب رئيس بلدية مغدوشة، إضافة إلى عدد من شبان البلدة الذين تدخلوا للدفاع عن أنفسهم.

كما أقدم شبان من عنقون على رمي قنبلتين باتجاه شبان البلدية، قبل أن يباشروا بإطلاق النار في الهواء، ما أدى إلى تصاعد التوتر بشكل كبير، فيما عمدوا أيضًا إلى تكسير عدد من سيارات البلدية خلال الإشكال، الذي تطور سريعًا إلى تضارب واسع وفوضى عارمة في المكان، وسط معلومات تؤكد أنّ عددًا من المشاركين في الإشكال من جهة عنقون كانوا يحملون سكاكين, وعصي وسلاح.

كما أفيد بأن أحد ضباط الجيش اللبناني تعرض أيضًا للاعتداء خلال محاولته التدخل لاحتواء الإشكال.

واستمرّ التوتر لنحو ساعتين، قبل أن تحضر دوريات من مخابرات الجيش اللبناني وتعمل على تطويق الإشكال وتهدئة الوضع، إضافة إلى ملاحقة المتورطين، حيث تم حتى الآن توقيف عدد من المطلوبين.

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.