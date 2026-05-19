بالفيديو: إنفجار سيارة مفخخة في دمشق

أفادت وزارة الدفاع السورية بمقتل عسكري وإصابة آخرين بانفجار سيارة مفخخة بمنطقة باب شرقي في دمشق.