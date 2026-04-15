أفادت الشرطة الإسرائيلية بإحباط محاولة تهريب عشرات الفلسطينيين من الضفة الغربية إلى داخل إسرائيل، بعد ضبطهم داخل شاحنة مخصّصة لنقل النفايات.

فيديو: إحباط محاولة تهريب عشرات الفلسطينيين داخل شاحنة نفايات https://t.co/h5ImRmwLef pic.twitter.com/CQ2ZtofZPI — Cedar News (@cedar_news) April 15, 2026

ووفق المعطيات، عثرت الشرطة على أكثر من 60 شخصًا مكتظين داخل الشاحنة أثناء محاولتهم عبور الحدود، في ظروف وُصفت بالصعبة والخطرة.

وأشارت السلطات إلى أنه تم توقيف السائق والمشتبه بتورطهم في العملية، فيما جرى التعامل مع الأشخاص الذين كانوا داخل الشاحنة وفق الإجراءات المتبعة.

وتداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يوثق لحظة ضبط الشاحنة، في وقت تتواصل فيه التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة والجهات التي تقف وراءها

🛈 تنويه: موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً أو مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه.