شهد رالي لبنان في مرحلته المقامة ببلدة راس نحاش في قضاء البترون، حادثاً مروّعاً بعدما فقد أحد المتسابقين السيطرة على سيارته، ما أدى إلى طيرانها عن المسار واصطدامها بالأشجار بشكل عنيف.

بالفيديو: حادث في رالي لبنان بـ راس نحاش قضاء البترون https://t.co/Lt9NwMZlp0 pic.twitter.com/QoPDaZwits — Cedar News (@cedar_news) July 27, 2025

السيارة كانت يقودها متسابق عُماني يرافقه مساعده الألماني، وقد أسفر الحادث عن إصابات طفيفة لكليهما، رغم قوة الاصطدام التي ظهرت في الفيديو المتداول للحادث.

وسارعت فرق الإنقاذ وفرق السلامة الخاصة بالرالي إلى التدخل الفوري، حيث تم تقديم الإسعافات اللازمة في مكان الحادث، ونقل السائق ومساعده للمراقبة الطبية.

الحادث أعاد التذكير بالمخاطر العالية التي تواجه المتسابقين في رياضات السيارات، رغم التدابير والإجراءات الصارمة التي تُتخذ لضمان السلامة

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