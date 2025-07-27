فيديو.. إصابات في حادث اعـتـداء جماعي بولاية ميشيغان الأميركية

أفاد مستشفى محلي في ولاية ميشيغان الأميركية، السبت، أن 11 شخصًا يتلقون العلاج حالياً بعد وقوع حادث طعن جماعي في أحد متاجر سلسلة “وول مارت” بمدينة ترافيرس سيتي.

Walmart Stabbing in Traverse City Leaves Multiple People Injured – Reports https://t.co/ZjjwCJjaj9 pic.twitter.com/tU1zjk7UIS — Cedar News (@cedar_news) July 26, 2025

وأعلنت السلطات في ميشيغان أن عدة أشخاص تعرضوا للطعن داخل المتجر، مؤكدة أن المشتبه به تم احتجازه من قبل الشرطة، فيما لا تزال التحقيقات جارية لمعرفة دوافع الحادث.

وطالب مسؤولو الأمن المواطنين بتقديم أي معلومات أو تسجيلات فيديو قد تساعد في سير التحقيق

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