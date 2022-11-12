بالفيديو: تحطم طائرتين عسكريتين خلال عرض جوي في تكساس

قال مسؤولون فيدراليون إن طائرتين عسكريتين اصطدمتا وتحطمتا على الأرض، يوم السبت، خلال عرض جوي في دالاس بولاية تكساس الأمريكية.

ووفق ما نقلت وكالة أسوشيتد برس، فقد تصاعدت أعمدة من الدخان الأسود في السماء، لكن لم يتضح بعد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الطائرة أو ما إذا أصيب أي شخص على الأرض.

وتسابقت طواقم الطوارئ إلى مكان الحادث في مطار دالاس.

ونقلت أسوشيتد برس عن إدارة الطيران الفيدرالية قولها في بيان إن “طائرة بوينج بي 17 فلاينج فورتس وطائرة بيل بي -63 كينج كوبرا اصطدمتا وتحطمتا حوالي الساعة 1:20 مساءً. وقع التصادم خلال عرض أجنحة سلاح الجو التذكاري فوق دالاس”.

وأظهرت عدة مقاطع فيديو نُشرت على موقع تويتر طائرتين يبدو أنهما تصطدمان في الهواء قبل أن تهبط كلاهما بسرعة ، مما تسبب في اندلاع حريق كبير وظهور سحب من الدخان الأسود في السماء.

وقد بدأت إدارة الطيران الفيدرالية والمجلس الوطني لسلامة النقل في إجراء تحقيقات.