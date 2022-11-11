Homeلجنة الشباب والرياضة النيابية تتفقد المدينة الكشفية في سمار جبيلفيديو لجنة الشباب والرياضة النيابية تتفقد المدينة الكشفية في سمار جبيل By admin 11/12/2022 شارك زارت لجنة الشباب والرياضة النيابية، المدينة الكشفية بمنطقة سمار جبيل قضاء البترون، وشملت الجولة ارجاء الملعب الخارجي بالإضافة إلى أقسام المدينة الكشفية، الفيديو: مواضيع متعلقة وزارة الصحة: 62 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. ماذا عن الوفيات؟ 11/12/2022 وزارة الصحة: 10 إصابات جديدة بالكوليرا.. ماذا عن الوفيات؟ 11/12/2022 مسؤولية الخبر: إن موقع "سيدر نيوز" غير مسؤول عن هذا الخبر شكلاً او مضموناً، وهو يعبّر فقط عن وجهة نظر مصدره أو كاتبه. الشبابالكشفيةالمدينةالمدينة الكشفيةالمدينة الكشفية في سمار جبيلالنيابيةتتفقدجبيلسمارسمار جبيلفيديولبنانلجنةوالرياضة شارك
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