لجنة الشباب والرياضة النيابية تتفقد المدينة الكشفية في سمار جبيل

زارت لجنة الشباب والرياضة النيابية، المدينة الكشفية بمنطقة سمار جبيل قضاء البترون، وشملت الجولة ارجاء الملعب الخارجي بالإضافة إلى أقسام المدينة الكشفية، الفيديو:



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