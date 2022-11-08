بالفيديو: ظهور “تنين البحر” مقابل شاطئ كفرعبيدا

ظهور “تنين البحر” مقابل شاطئ كفرعبيدا البترون، الفيديو:

ظهور "تنين البحر" مقابل شاطئ كفرعبيدا البترون pic.twitter.com/MLDwDqoJB4 — Batroun News – أخبار البترون (@BatrounNews) November 8, 2022